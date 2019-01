Assassin's Creed 3 e Liberation arriveranno anche su Nintendo Switch?

Attualmente, l'unico modo di giocare un Assassin's Creed su Nintendo Switch è quello di sfruttare la tecnologia cloud, opportunità peraltro riservata ai soli giocatori giapponesi. Il mese scorso, invece, ha cominciato a circolare un rumor su una certa Assassin's Creed Compilation in uscita anche sull'ibrida, ma non si è mai concretizzato.

A quanto pare, potrebbe esserci ancora qualche speranza. Diversi rivenditori cechi hanno infatti inserito nei propri listini Assassin's Creed 3 + Liberation Remaster per Nintendo Switch, con l'uscita prevista per il prossimo 15 febbraio al prezzo di 35 euro circa. L'indiscrezione è resa ancora più convincente dalla presenza delle immagini della cover dell'edizione fisica, come potete vedere in calce a questa notizia. Nonostante ciò, Ubisoft non ha ancora annunciato nulla al riguardo, dunque per il momento vi consigliamo di prendere queste informazioni come dei semplici rumor.

Ricordiamo che il terzo capitolo della saga degli Assassini è già stato pubblicato su Nintendo Wii U nell'ormai lontano 2012. Assassin's Creed 3 e Assassin's Creed: Liberation, inoltre, stanno già per arrivare in versione rimasterizzata su PlayStation 4, Xbox One e PC. Verranno forniti senza alcun costo aggiuntivo a tutti gli acquirenti del Season Pass di Assassin's Creed Odyssey nel corso del mese di marzo. In futuro, verranno anche messi in vendita separatamente.