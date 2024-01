Assassin's Creed 3: i momenti più memorabili, tra plot twist, addii e sacrifici

La saga di Assassin's Creed è ricca di giochi ambientati nelle epoche più disparate, ed essendo fortemente basata sulla narrativa ha regalato ai suoi appassionati innumerevoli momenti iconici. Oggi ripercorriamo gli avvenimenti di Assassin's Creed 3 per riscoprire le tre scene più incisive dell'avventura.

Haytham non è chi credevamo che fosse

Il primo colpo di scena di Assassin's Creed 3 non tarda ad arrivare. Dopo l'introduzione nei panni di Desmond, il gioco riavvolge i fili della storia fino al 1754 offrendo il controllo di Haytham Kenway. L'uomo viene spedito dai suoi superiori nel Nuovo Mondo con lo scopo di aprire un tempio e carpirne i suoi segreti. Per diverse ore, mentre lo accompagniamo sulle tracce dei suoi confratelli locali, siamo indotti a credere che sia un Assassino, ma poi si scopre che è un Templare! Dopo questa rivelazione la trama cambia prospettiva e si focalizza sul vero protagonista di Assassin's Creed 3, il figlio Connor Kenway, o per meglio dire Ratonhnhaké:ton, essendo cresciuto tra i Mohawk nel 18° secolo. Fun Fact: Haytham è figlio di Edward Kenway, pirata e Assassino protagonista di Assassin's Creed 4: Black Flag, che i rumor vogliono pronto a tornare in forma di Remake!

La morte di un mentore

Nel corso della sua avventura, Connor trova in Achille Davenport il suo più grande alleato e, soprattutto, la figura paterna che non ha mai avuto. Sopravvissuto ad un massacro templare avvenuto anni prima, Achille si è rifugiato nella sua tenuta diventando vecchio e scorbutico. La morte della moglie e del figlio a causa di un'epidemia di brucellosi hanno inoltre contribuito a farlo sentire solo e abbandonato. Poi arriva il protagonista, che ridona la speranza ad un vecchio ormai disincantato. È proprio Achille a dare a Ratonhnhaké:ton il nome inglese Connor, lo stesso del figlio morto, a ad introdurlo all'ordine degli Assassini addestrandolo come meglio non poteva. La figura dell'uomo è talmente importante per il protagonista (e di riflesso anche per noi giocatori) che la scena della sua morte, avvenuta per vecchiaia, è una delle più tristi e indimenticabili di tutto Assassin's Creed 3.

Il sacrificio finale che cambia il mondo

Assassin's Creed 3 porta a compimento l'arco narrativo di Desmond Miles nella maniera più eroica e tragica possibile. Dopo aver trovato il tempio che cercavano, gli Assassini del presente si trovano dinanzi all'ologramma senziente Giunone, che anticipa l'imminente fine del mondo e l'estinzione dell'umanità a causa di un'eruzione solare. L'Isu chiede a Desmond di sacrificarsi per attivare un piedistallo affinché possa essere creata una protezione attorno alla Terra. A quel punto appare Minerva, che chiede all'assassino di non farlo, rivelando che in realtà l'obiettivo di Giunone è quello di conquistare il mondo e schiavizzare gli umani. Desmond si trova dunque dinanzi a un bivio: da un lato sacrificare la propria vita per salvare l'umanità e al tempo stesso rischiare che Giunone la conquisti in futuro, dall'altro lasciare che venga portata sull'orlo dell'estinzione dall'eruzione solare ma sopravvivere per diventare il messia dei pochi sopravvissuti. Sostenendo che c'è sempre una speranza, alla fine Desmond si sacrifica e salva l'umanità dicendo addio al padre, da poco ritrovato, e agli altri due assassini Shaun e Rebecca. A protezione della Terra appare un'aurora boreale, che salva gli esseri viventi dando il là alle avventure di Layla Hassan, la protagonista del presente dei recenti Assassin's Creed.