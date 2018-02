Assassin's Creed 3 per Xbox One valutato dal PEGI: remaster in arrivo?

Secondo quanto riferito da MSPowerUser , nei giorni scorsi l'ente di classificazioneha valutatoper

Il terzo capitolo della celebre saga può già essere giocato sull'ammiraglia di casa Microsoft grazie al programma di retrocompatibilità, pertanto il fatto che sia stato nuovamente valutato ha subito fatto scattare il campanello d'allarme: che sia effettivamente in sviluppo un'edizione remastered? L'ipotesi non sembra poi così remota, ma precisiamo che Ubisoft non ha annunciato nulla in via ufficiale, per cui l'informazione riferita va presa necessariamente con le pinze.

Assassin's Creed 3, che venne pubblicato nel 2012 su PlayStation 3, Xbox One, Nintendo Wii U e PC, conclude l'arco narrativo dedicato a Desmond Miles. Le sezioni nel passato, invece, sono ambientate nell'America del diciottesimo secolo, e hanno per protagonista Connor Kenway, figlio di Haytham e nipote di Edward (protagonista di Assassin's Creed IV: Black Flag), che resta coinvolto negli scontri della guerra d'indipendenza americana.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe giocare nuovamente ad Assassin's Creed 3 in una versione tirata a lucido per le piattaforme dell'attuale generazione?