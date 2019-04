Assassin's Creed 3 Remastered: ecco l'analisi di Digital Foundry

Non poteva mancare l'analisi di Digital Foundry della remaster di Assassin's Creed 3. Come al solito sono state testate le varie versioni del videogame su tutte le piattaforme e su PC alla massima risoluzione, rivelandone nel dettaglio i miglioramenti e i punti deboli.

Il gioco raggiunge i 1800p su Xbox One X dove ottiene i risultati migliori, metre su Xbox One si ferma alla metà, 900p. Su Playstation 4 "liscia" la risoluzione si ferma ai 1080p e sulla versione potenziata della console Sony a 1512p.

Assassin's Creed Liberation raggiunge invece i 4K sia su Xbox One X che su PlayStation 4 Pro, dove però presumibilmente sono ricostruiti e non nativi. Le versioni standard delle due console si fermano a 1080p.

Visivamente in ogni caso, al di là della risoluzione, non ci sono moltissime differenze, visto che le textures e gli effetti sono praticamente identici, e si trovano a risoluzione un po' più bassa su Xbox One rispetto a One X.

Per quanto riguarda le performance invece, PS4 Pro e Xbox One X reggono stabilmente i 30fps, con alcuni drop sporadici. I risultati peggiori li ottiene Xbox One, che presenta frame drop fino a 20fps e che è l'unica che non regge i 30 su Liberation.

Potete trovare il video comparativo in calce alla news. Per maggiori informazioni sul gioco invece potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Assassin's Creed 3 Remaster.