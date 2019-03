Assassin's Creed 3 Remastered è disponibile da oggi su PC, PS4 e Xbox One

Ubisoft annuncia che Assassins Creed III Remastered è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Questa versione rimasterizzata include tutti i DLC del titolo originale: le Missioni di Benedict Arnold, I Segreti Nascosti e La Tirannia di Re Washington.

Sviluppato da Ubisoft Barcelona, Assassin’s Creed®III Remastered offre un’avventura in single-player in risoluzione 4K e HDR su PlayStation 4 Pro, Xbox One X e PC. La visione del team di sviluppo era quella di portare il gioco originale allo stesso livello qualitativo dei titoli di Assassin’s Creed più recenti, traendo vantaggio dagli hardware di ultima generazione. Con modelli poligonali migliorati e con un rendering basato sulla fisica (Physically-Based Rendering), Assassin’s Creed III Remastered riproduce immagini più nitide sfruttando un rendering dell’illuminazione migliorato e le proprietà dei materiali che rendono il mondo di gioco più vivo.

Vivi l’universo di Assassin’s Creed alla vigilia della Rivoluzione Americana e gioca nei panni di Connor, il guerriero di padre britannico e di madre nativo-americana. Mentre la sanguinosa rivoluzione si avvicina, il tuo clan viene minacciato da un gruppo di potenti il cui scopo è fermare la rivoluzione americana e prendere il controllo delle tredici colonie. Dopo aver assistito alla devastazione del tuo villaggio giuri di dedicare la tua vita alla difesa della libertà. Sfrutta le tue mortali abilità in una missione ultradecennale che ti porterà dalle caotiche strade cittadine ai campi intrisi di sangue nelle lande selvagge d’America e oltre. Esplora una Boston coloniale, New York, la Frontiera e parti per epiche missioni navali, incontrando eroi leggendari della storia americana mentre studi un piano per sconfiggere coloro che minacciano la Libertà.

Assassin’s Creed III Remastered include Assassin’s Creed Liberation Remastered, un’avventura che racconta l’indimenticabile viaggio di Aveline dalle affollate strade di New Orleans alle paludi maledette dal vodoo, fino alle antiche rovine Maya. Assassin’s Creed III Remastered è ora disponibile per l’acquisto a 39.99€ o come parte dei contenuti del Season Pass di Assassin’s Creed Odyssey. In aggiunta, Assassin’s Creed III Remastered sarà disponibile su Nintendo Switch dal prossimo 21 maggio.