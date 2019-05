Assassin's Creed 3 Remastered per Nintendo Switch: Ubisoft mostra il trailer di lancio

Dopo aver provveduto all'uscita della versione rimasterizzata di Assassin's Creed 3 su PC, PS4 e Xbox One a fine marzo, i vertici di Ubisoft ci ricordano che da oggi è possibile rivivere le avventure di Connor Kenway anche su Nintendo Switch.

Sviluppata dalle sussidiarie di Ubisoft Chengdu e Ubisoft Barcellona, la riedizione di Assassin's Creed 3 per la console ibrida di Nintendo comprende tutti i DLC del kolossal action adventure del 2012, ossia le Missioni di Benedict Arnold, i Segreti Nascosti e La Tirannia di Re Washington.

Come possiamo scoprire scorrendo le scene di gioco ritratte nel trailer di lancio confezionato per l'occasione dal colosso videoludico francese, la versione Switch del titolo guadagna un layout completamente nuovo dei tasti, una funzione che permette di utilizzare i controlli touch del sistema, un sistema di mira che sfrutta i sensori di movimento dei due Joy-Con, il peculiare sistema HD Rumble e un'interfaccia di gioco ottimizzata. Anche dal punto di vista delle meccaniche di gioco, similarmente a quanto proposto su PC, PS4 e Xbox One, assistiamo a un sensibile miglioramento delle animazioni e delle dinamiche di gameplay per consentirci un'esperienza ottimale sia in modalità Docked che Portatile.

La versione Nintendo Switch dell'avventura di Connor Kenway è disponibile da oggi, 21 maggio, al prezzo di 39,99 euro. Per un ulteriore approfondimento, su queste pagine trovate la recensione di Assassin's Creed 3 Remastered a firma di Giuseppe Carrabba.