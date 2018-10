Assassin's Creed 3 Remastered: primi dettagli sulle migliorie tecniche

Ubisoft ha svelato i primi dettagli relative alle migliorie tecniche di Assassin's Creed III Remastered, riedizione del titolo omonimo uscito originariamente nel 2012 e in procinto di tornare su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.

Questa riedizione presenterà il supporto per la risoluzione fino a 4K HDR su PC, PlayStation 4 e Xbox One (1080p su PS4 e Xbox One), una maggior risoluzione delle texture, nuovi modelli poligonali, un sistema di rendering dell'illuminazione pesantemente modificato e un maggior numero di personaggi tra la folla.

Al momento il gioco è ancora privo di una data di lancio, Assassin's Creed III Remastered sarà scaricabile da tutti i possessori del Season Pass di Assassin's Creed Odyssey insieme ad Assassin's Creed Liberation Remastered, i due titoli potranno essere acquistati anche separatamente.

Assassin's Creed 3 è ambientato negli Stati Uniti d'America del 18° secolo, nel bel mezzo della Rivoluzione Americana. Il protagonista Connor, spinto ad agire dallo shock per la distruzione del suo villaggio, dedica la vita a lottare per la libertà. Assassin's Creed Liberation è invece ambientato in Lousiana e ha per protagonista Aveline de Grandpré.