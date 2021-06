Assassin's Creed 3 Remastered per PS4, Xbox One e Switch è gratis su GameStop USA

Come segnalato dal sempre attento Wario64 sul suo profilo Twitter, Assassin's Creed 3 Remastered è attualmente venduto gratuitamente sulle pagine online di GameStop USA. Il retailer permette di ottenere la propria copia dell'action-adventure di Ubisoft nei formati PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch e richiede le sole spese di spedizione.

Non è ben chiaro il motivo per il quale Asssassin's Creed 3 Remastered è senza preavviso apparso in vendita gratuita su GameStop USA. Potrebbe essersi trattata di una promozione lampo da parte della divisione americana della nota catena videoludica, oppure - più probabilmente - siamo semplicemente di fronte ad un errore da parte degli addetti alle pagine web del negozio. Come segnalato da WccfTech, risultano attualmente ancora disponibili soltanto alcune copie per PlayStation 4, mentre le edizioni per Xbox One e Nintendo Switch sono già andate sold-out. Tante sono le testimonianze degli utenti che affermano di aver completato il proprio acquisto senza bisogno di effettuare alcuna transazione, ad eccezione di quella relativa ai costi di spedizione.

Originariamente pubblicato nel 2012 su PC, PS3 e Xbox 360, Assassin's Creed 3 è tornato sulle scene in versione rimasterizzata nel 2019 nelle versioni PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Il titolo supporta la risoluzione 4K e l'HDR su PC, PS4 Pro e Xbox One X, ed è stato arricchita con l'aggiunta di texture ad alta risoluzione, aggiornamenti al motore grafico, nuovi effetti visivi, e piccole aggiunte al gameplay. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di Assassin's Creed 3 Remastered.