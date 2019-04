Assassin's Creed 3: Ubisoft rimuove la versione base da Steam

Pochi giorni dopo la pubblicazione di Assassin's Creed 3 Remastered su PC, PlayStation 4 e Xbox One, i vertici di Ubisoft decidono di rimuovere dalle pagine di Steam la versione base dell'avventura a mondo aperto con protagonista il nativo americano Connor Kenway.

Recandoci nella scheda dedicata al titolo, i curatori del negozio digitale di Valve ci informano infatti che "su richiesta dell'editore, Assassin's Creed III non è più disponibile su Steam", senza offrire ulteriori chiarimenti o motivazioni.

La scelta compiuta dal colosso videoludico transalpino, segue però l'annuncio, avvenuto durante la GDC 2019 di metà marzo, del rinnovato accordo di collaborazione siglato con Epic Games per portare in esclusiva nello store degli autori di Fortnite e dell'Unreal Engine 4 i futuri videogiochi Ubisoft, partendo da Anno 1800.

Quanto alla riedizione per PC e sistemi current-gen di Assassin's Creed III, la Remastered del kolossal del 2012 vanta il supporto alla risoluzione 4K e al HDR, delle texture con una maggiore risoluzione, dei modelli poligonali migliori per i personaggi e gli elementi architettonici che compongono la scena e un sistema di rendering dell'illuminazione completamente riscritto per donare maggiore realismo alle ambientazioni.

Per un ulteriore approfondimento, su queste pagine trovate il video di lancio che riassume le migliorie tecniche di questa versione e la nostra recensione di Assassin's Creed 3 Remastered a firma di Giuseppe Carrabba.