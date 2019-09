Assassin's Creed 4 Black Flag e Rogue Remastered presto su Switch, rivela uno store greco

I curatori di The Console Club, un negozio online greco, hanno deciso di aprire i preordini per le versioni Nintendo Switch di Assassin's Creed 4 Black Flag e AC Rogue Remastered: i due titoli della serie action a mondo aperto di Ubisoft dovrebbero essere venduti in bundle al prezzo di 38,90 euro.

La riedizione per Switch di Black Flag e Rogue, pur senza essere stata ancora ufficializzata, dovrebbe rappresentare un ulteriore passo compiuto dal colosso videoludico transalpino per avvicinarsi agli utenti della console ibrida di Nintendo e consentire loro di ripercorrere le tappe fondamentali della millenaria battaglia tra Templari e Assassini combattuta per acquisire lo straordinario potere dei manufatti degli Isu.

Già nel marzo di quest'anno, infatti, Ubisoft ha voluto abbracciare la causa di Nintendo Switch portando (con qualche difficoltà evidenziate dall'analisi di Digital Foundry) sul gioiellino portatile della casa di Kyoto Assassin's Creed 3 Remastered. Lanciato originariamente nel 2013 su console last-gen, AC IV Black Flag è stato accolto favorevolmente dal pubblico e dalla critica (qui trovate la nostra recensione di Black Flag) grazie anche alle novità costituite dalle battaglie navali e dal setting caraibico.

Per quanto riguarda Assassin's Creed Rogue Remastered, la versione Switch dovrebbe comprendere tutte le migliorie e le ottimizzazioni della versione del titolo apparsa nel marzo del 2018 su PS4 e Xbox One, seppur con le ovvie limitazioni alla risoluzione massima ottenibile, al framerate e alla definizione delle texture dovute alla differente potenza computazionale con le piattaforme casalinghe di Sony e Microsoft.