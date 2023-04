Assassin's Creed 4 Black Flag avrà un seguito: Edward ritornerà in Forgotten Temple

Intanto che si cerca di capire quando uscirà Assassin's Creed Mirage, uno dei capitoli più apprezzati della serie Ubisoft, Assassin's Creed IV Black Flag, riceverà un seguito, sebbene sotto forma di Webcomic e non attraverso un gioco vero e proprio.

Assassin's Creed Forgotten Temple è stato ufficialmente annunciato da Ubisoft, realizzato in collaborazione con il colosso coreano Webtoon ed incentrato ancora una volta sul pirata assassino Edward Kenway, protagonista del quarto episodio della serie. Il fumetto digitale inizierà ad essere pubblicato a partire dal 24 aprile 2023: le sue vicende saranno ambientate dopo i fatti di Black Flag e vedranno Edward intraprendere un nuovo viaggio alla ricerca dei Frutti dell'Eden ben, manufatti creati da un'antica civiltà e ben noti ai fan della serie. In aggiunta, Forgotten Temple introdurrà anche il personaggio di Noa, una discendente coreano-americana di Edward in cerca di racconti e indizi legati alla sua famiglia.

"Siamo felici di espandere la serie di Assassin's Creed a Webtoon grazie alla straordinaria collaborazione con Webtoon e Redice Studio. Abbiamo lavorato duramente con i talentuosi ragazzi di Redice per dare vita a questo originale seguito di Black Flag e ci auguriamo che i fan di lunga data ed i nuovi lettori di tutto il mondo lo apprezzino", dichiara in un comunicato stampa Julien Fabre, director of global TV and transmedia business development di Ubisoft, manifestando il proprio entusiasmo per la collaborazione con Webtoon e Redice, quest'ultimo uno studio coreano specializzato nella produzione di webcomics.

"Come fan di lunga data del franchise, non vediamo l'ora che i lettori scoprano come proseguirà la storia di Edward Kenway. Questa incredibile serie catturerà l'attenzione dei fan di Assassin's Creed e nel frattempo introdurrà questa amata IP ad un nuovo pubblico su Webtoon", afferma David Lee, VP of content di Webtoon. I primi sei episodio di Assassin's Creed Forgotten Temple verranno pubblicati esclusivamente su Webtoon, per una pubblicazione a cadenza settimanale che prevede un totale di 150 capitoli suddivisi attraverso tre stagioni.

Pur non trattandosi di un progetto videoludico, i fan della serie non resteranno comunque a bocca asciutta nei prossimi anni: ecco quanti giochi di Assassin's Creed sono in sviluppo attualmente.