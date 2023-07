Assassin's Creed 4 Black Flag, c'è davvero bisogno di un remake? Sì e no

Mentre la comunità attende Assassin's Creed Mirage e guarda con enorme interesse al futuro della saga, che comprende una varietà di prodotti per piattaforme tradizionali, dispositivi mobili e Realtà Virtuale, si è levato dal web un nuovo report secondo il quale Ubisoft starebbe sviluppando il remake di Assassin's Creed 4 Black Flag.

A mettere in giro la voce è stata Kotaku, una fonte certamente più autorevole e attendibile di quelle con cui ci ritroviamo a che fare quotidianamente. Ethan Gach, che ha firmato il report, parla di un gioco in via di sviluppo presso gli studi di Ubisoft Singapore, gli stessi che hanno contribuito alla realizzazione dell'Assassin's Creed 4 originale e che adesso stanno lavorando (in mezzo ad un mare di difficoltà) a Skull & Bones. Quest'ultimo, ricordiamo, è nato proprio da una costola di Black Flag con l'obiettivo di focalizzarsi sulle battaglie navali, ma a distanza di molti anni e dopo molteplici rinvii non ha ancora visto la luce. È possibile che Ubisoft voglia recuperare almeno una parte del faraonico budget investito su Skull & Bones lasciando gli sviluppatori di Singapore al lavoro su un titolo in grado di riutilizzare le medesime meccaniche di battaglie navali, ritenendo dunque un remake di Assassin's Creed 4 Black Flag come la soluzione migliore.

Ma ha davvero senso un remake di Assassin's Creed 4 Black Flag in questo momento storico? Le risposta a questa domanda è indubbiamente complessa oltre che soggettiva, e dipende dalla dose di cuore e cervello che vogliamo metterci. È evidente che un remake di Assassin's Creed 4 Black Flag, uno degli episodi più venduti ed apprezzati dell'intero franchise, possa far gola a tutti gli estimatori di Edward Kenway che lo scorso decennio hanno adorato solcare il Mar dei Caraibi a bordo della Jackdaw. Con i mezzi e gli hardware moderni, potrebbero venirne fuori delle battaglie navali ancor più spettacolari e un mondo di gioco ancor più particolareggiato.

D'altro canto, analizzando la situazione in maniera un po' più razionale, un remake di Assassin's Creed 4 Black Flag potrebbe apparire come superfluo, quantomeno in questo particolare periodo storico. L'originale è uscito "solo" dieci anni fa e tutto sommato si difende ancora bene graficamente parlando. Le meccaniche sono sicuramente state sorpassate, ma in realtà oggi c'è chi le preferisce a quelle da action RPG del trio Origins, Odyssey e Valhalla. Certo, il fattore temporale non sempre ha fermato gli sviluppatori (The Last of Us Part I, parliamo di te), tuttavia nel caso specifico di Assassin's Creed il futuro appare già parecchio affollato.

Assassin's Creed Mirage esce a ottobre, inoltre all'orizzonte ci sono anche Assassin's Creed Jade per dispositivi mobili, Assassin's Creed Nexus per Meta Quest e il progetto multiplayer Assassin's Creed Invictus. Se questi ultimi tre possono essere considerati come dei progetti secondari, lo stesso non può dirsi di Assassin's Creed Codename Red e Assassin's Creed Codename Hexe, presentati come i due prossimi episodi principali della serie. Insomma, i prossimi anni appaiono già parecchio affollati, a meno che Ubisoft non voglia far uscire il remake di Assassin's Creed 4 molto più avanti nel tempo, a quel punto i tempi potrebbero diventare sicuramente più maturi. In tal caso sorgerebbe anche un altro, lecito dubbio: perché non partire dal primo Assassin's Creed piuttosto che dal quarto capitolo? O quantomeno da Assassin's Creed 2, quasi sempre in cima alle classifiche dei giochi preferiti della serie? Belle domande! Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.