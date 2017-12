Assassin's Creed 4 Black Flag gratis su Uplay fino al 18 dicembre

Il Natale in casaè arrivato con qualche giorno in anticipo. La software house francese ha infatti annunciato che da oggi fino al 18 novembre sarà possibile scaricare gratuitamentesu

Per ottenere la vostra copia del gioco, non dovrete fare altro che registrarvi al servizio di Ubisoft (o accedere tramite un profilo già esistente), visitare questa pagina e cliccare su Ottieni il gioco gratis. Il titolo rimarrà nella vostra libreria per sempre e sarà giocabile tramite la piattaforma digitale di Uplay. Ricordiamo che ai tempi dell'uscita, Everyeye aveva premiato Assassin's Creed 4 Black Flag con un 8.7. Di seguito, potete leggere un estratto dal commento finale della recensione della versione PC: "Pur mostrando il fianco ai difetti storici della saga, come un'intelligenza artificiale deficitaria, combattimenti spettacolari ma senza mordente e dinamiche nelle missioni principali troppo conservative, Assassin's Creed 4: Black Flag rappresenta comunque uno dei migliori episodi grazie all'accento posto sull'azione stealth e sulle grandiose sessioni in mare, che tra esplorazione e battaglie navali riescono a coinvolgere il giocatore per decine e decine di ore.[...] Se avete amato i precedenti episodi o siete appassionati di mare e pirati Assassin's Creed: Black Flag è un acquisto caldamente consigliato".