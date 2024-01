Assassin's Creed 4 Black Flag Remake sarebbe in sviluppo almeno da settembre 2023

Era il mese di giugno del 2023 quando sono emersi dalla rete i primi rumor sull'esistenza del Remake di Assassin's Creed 4: Black Flag. A metterli in giro non è stato un sedicente insider di 4chan, bensì una testata del calibro di Kotaku, dunque sono senz'altro meritevoli d'attenzione.

Stando al report firmato l'anno scorso da Ethan Gach, l'onore e l'onere di sviluppare il rifacimento di uno degli episodi più apprezzati del franchise sarebbe spettato ad Ubisoft Singapore, studio che da una decade buona è impegnata su Skull & Bones, videogioco nato proprio da una costola di Black Flag del 2013 che, a meno di altri rinvii, dovrebbe vedere la luce il 16 febbraio 2024..

L'argomento Assassin's Creed 4: Black Flag Remake è tornato in auge questa settimana, quando Isaac Tan, un Lead Cinematic Designer di Ubisoft Singapore, ha aggiornato il proprio profilo LinkedIn scrivendo di essere al lavoro su "un progetto di Assassin's Creed non ancora annunciato". La comunità ha facilmente messo in fila gli indizi ipotizzando giungendo alla conclusione che quel progetto non ancora annunciato potrebbe essere proprio il remake di Black Flag.

Incuriositi dalla faccenda, i nostri colleghi di PcGamesN hanno fatto ulteriori ricerche scoprendo che Tan non è l'unico sviluppatore con un curriculum, per così dire, "sospetto". Ci sono anche un Project Coordinator e un Lead Artist, la cui identità non è meglio specificata, a presentare nei loro curriculum un misterioso progetto non ancora annunciato. Il Lead Artist, nello specifico, ci sta lavorando da settembre 2023, dunque il Remake di Assassin's Creed 4: Black Flag (se di questo si tratta) dovrebbe essere in lavorazione almeno da quella data.

Alla luce di ciò, il progetto potrebbe essere ancora piuttosto lontano dagli scaffali. L'impressione è che la lavorazione sia cominciata da pochi mesi e che sia destinata ad entrare a pieno regime solo dopo il lancio di Skull & Bones, fissato per il mese prossimo.