Assassin's Creed 4 Black Flag rimosso da Steam: errore o novità in arrivo?

Il mese di giugno 2023 è stato segnato dall'apparizione di un report di Kotaku sullo sviluppo di un remake di Assassin's Creed 4 Black Flag. In questi tre mesi non vi è stata alcuna informazione ufficiale a tal proposito, ma l'utenza videoludica indissolubilmente legata all'iconico brand di Ubisoft è ancora in attesa di novità.

Vi sono tantissimi giochi di Assassin's Creed in sviluppo, il che renderebbe di per sé plausibile il rumor in questione. Tuttavia, ad aver avvalorato le indiscrezioni di cui sopra vi è stato un caso di cronaca videoludica dell'ultimo periodo: Assassin's Creed 4 Black Flag è di recente scomparso dalle pagine di Steam. Alla notizia in questione, in modo del tutto prevedibile, si sono susseguite innumerevoli speculazioni sulle motivazioni dietro tale gesto, portando gran parte dell'utenza a credere che vi fossero delle novità in arrivo.

Sfortunatamente, però, Ubisoft ha dichiarato quanto segue: "Siamo consapevoli dell'attuale impossibilità di acquistare Assassin's Creed 4 Black Flag su Steam. Questo è dovuto ad un problema tecnico e i nostri team stanno lavorando ad una soluzione per portarlo indietro il prima possibile". Niente da fare, almeno per adesso, per il desiderato ritorno di Edward Kenway in grande stile e con un'avventura modernizzata. Che quella di un remake del gioco sia una vana speranza? Oppure arriveranno presto delle novità?