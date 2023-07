Assassin's Creed 4: un cosplay di Edward Kenway pronto a salpare per il mare

Mentre tutti i riflettori sono puntati sulla prossima uscita di Assassin's Creed Mirage, il capitolo della saga degli assassini di Ubisoft che porterà i giocatori nella Baghdad del IX secolo, un fulmine a ciel sereno ha acceso gli animi degli appassionati. La setta degli assassini farà ritorno ai tempi dei pirati.

Secondo alcuni report piuttosto affidabili Ubisoft starebbe sviluppando un remake di Assassin's Creed IV Black Flag, l'episodio con protagonista il pirata Edward James Kenway uscito in origine su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2013. A distanza di un decennio, stiamo dunque per salpare nel mare caraibico.

La community sembra essere divisa a metà, tra chi è sfavorevole al remake di Assassin's Creed IV: Black Flag e chi invece ne è assolutamente entusiasta come ad esempio il cosplayer Lord Sylvanus. Sulla sua pagina ufficiale Instagram l'artista ha condiviso una serie di scatti in cui lo vediamo in azione nei panni del pirata salpato in mare in cerca di fortuna e avventura, e chi invece si è ritrovato coinvolto nelle vicende che legano la setta degli assassini ai Templari. In questo cosplay di Edward da Assassin's Creed IV Black Flag vediamo il capitano della Jackdaw celarsi dai Templari, scalare un edificio e prepararsi a un nuovo viaggio in mare aperto.