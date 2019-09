Assassin's Creed 4 e Rogue arrivano su Nintendo Switch nella Rebel Collection

Durante il ricchissimo Nintendo Direct del 5 settembre, Ubisoft ha annunciato che il 6 dicembre pubblicherà su Nintendo Switch Assassin’s Creed: The Rebel Collection, comprendente in un unico pacchetto Assassin's Creed IV: Black Flag e Assassin's Creed Rogue.

La notizia, in realtà, era già circolata nella giornata di ieri, quando un negozio greco ha inserito la collection nei propri listini. Assassin’s Creed: The Rebel Collection, oltre ai due titoli della celebre serie dedicata agli assassini, includerà anche tutti i DLC già pubblicati, oltre a nuove funzioni come i comandi touch e la mira con i comandi di movimento.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che su Nintendo Switch è disponibile fin dallo scorso maggio anche Assassin's Creed 3 Remastered.