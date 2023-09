Assassin's Creed: 5 dettagli nascosti che sono sempre stati sotto i vostri occhi

La serie di Assassin's Creed è ricca di dettagli nascosti: da citazioni a film, fumetti e personaggi fino a veri e propri easter egg segreti. Il bello è che questi sono sempre stati sotto i vostri occhi ma non li avete (forse) mai visti... state tranquilli, ve li sveliamo noi! Ecco cinque dettagli assurdi e nascosti bene di Assassin's Creed.

Wakanda Forever

In Assassin's Creed Odyssey c'è una citazione ad una scena del film Black Panther, ovvero quella in cui T’Challa e M’Baku lottano per il Trono. Dirigetevi a Messara, verso le cascate di Gortina, per vedere due uomini impegnati a combattere, con tanto di folla che incita i due lottatori.

Splinter Cell x Assassin's Creed

Sempre in Assassin's Creed Odyssey, nella stanza di Layla si trova un oggetto che i giocatori di Splinter Cell non faticheranno a riconoscere. Parliamo proprio del visore notturno di Sam Fisher, protagonista dell'omonima serie Ubisoft basata sui romanzi di Tom Clancy.

Calamaro vs Balena

In Assassin's Creed 4 Black Flag nuotate fino al relitto sommerso di Atocha. A questi punto mettetevi comodi: dopo pochi secondi assisterete ad uno scontro tra un calamaro e una balena!

Optimus Prime dei Transformers

Nel primo Assassin's Creed, alcune finestre degli edifici ricordano il design della parte frontale di Optimus Prime (leader degli Autobot dei Transformers) in forma veicolo. E no, non stiamo scherzando, guardate l'immagine qui sopra.

Batman in Assassin's Creed 2

In Assassin's Creed 2 durante le arrampicate si può sentire la voce di un passante che si riferisce ad Ezio come ad "un altro crociato saltellante". Questo è un riferimento a Batman e al costume del crociato incappucciato.