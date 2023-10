Assassin's Creed: i 5 salti della fede più belli, spettacolari ed emozionanti

L’esplorazione è una componente chiave nella saga di Assassin’s Creed. Nel corso della sua lunga storia, nei panni degli Assassini, ci siamo arrampicati su una serie di meraviglie architettoniche fino a raggiungere altezze vertiginose. Raggiunto il punto d’osservazione, la discesa era suggellata da un altrettanto meraviglioso Salto della Fede.

Ripercorriamo, allora, alcuni dei più bei salti della fede che Assassin’s Creed ci ha regalato. Se avete bisogno di qualche dritta su come realizzarne uno, vi rimandiamo alla nostra guida su come realizzare un Salto della Fede.

Cattedrale della Santa Croce di Acri

La Cattedrale della Santa Croce di Acri è il punto più alto di tutto il primo Assassin’s Creed del lontano 2007. In cima alla guglia destra, infatti, è collocato un punto d'osservazione che ci offre un panorama mozzafiato. Dopo una lunga e soddisfacente arrampicata, possiamo toccare la punta della guglia e, dopo aver immerso lo sguardo nel paesaggio a perdita d’occhio, possiamo lanciarci per vivere una strabiliante discesa.

Campanile di Giotto a Firenze

La storia di Ezio Auditore in Assassin’s Creed 2 è costellata di momenti indimenticabili. Buona parte del merito risiede anche nelle straordinarie tappe del suo viaggio, che porta l’assassino a ripercorrere la storia di città d’arte come la bellissima Firenze. Proprio a Firenze è possibile arrampicarsi sul campanile di Giotto, la maestosa torre in stile gotico che adorna la cattedrale di Santa Maria del Fiore. Raggiunta la vetta e rinvigorito l’animo con la vista da capogiro della città fiorentina, si poteva realizzare uno splendido Salto della Fede.

La Grande Piramide di Giza

Questo salto viene realizzato da Bayek, il fondatore degli Occulti, in Assassin’s Creed Origins. Dopo una faticosa ma emozionante arrampicata sulla Grande piramide di Giza, alta circa 146 metri, possiamo deliziarci con uno scorcio meraviglioso dell’antico Egitto. La discesa è semplicemente mozzafiato, una caduta a picco dall’immensità di uno straordinario complesso architettonico fino a un meno memorabile carro di fieno sistemato per l’occasione sul nostro punto di atterraggio.

Ciglio di Zeus del Fulmine

Questo salto viene compiuto da Kassandra, discendente di Leonida. Rientra nella missione di ricerca della lancia di Leonida e prevede di arrampicarsi sulla gigantesca statua di Zeus sul monte Taigeto.

Si tratta di uno dei salti più sbalorditivi di Assassin's Creed Odyssey, quasi come se la protagonista avesse raggiunto la vetta del Monte Olimpo stesso e fosse stata scagliata al suolo da Zeus come una delle sue saette.

Big Ben in Assassin's Creed Syndicate

Anche il Salto della Fede dalla punta del Big Ben, compiuto in Assassin's Creed Syndicate, è rimasto negli annali della saga. Viene eseguito da Jacob ed Evie Frye, gemelli Assassini che combattono contro i Templari nella Londra vittoriana. Il salto da un simbolo della cultura londinese, qual è il Big Ben, non poteva che rimanere nella storia. Dopo l’arrampicata sulla maestosa struttura, il salto richiedeva anche tempismo e coordinazione, ma il risultato finale lasciava proprio senza fiato, non solo per la rapida caduta.