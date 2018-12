Assassin's Creed Adder uscirà nel 2020 e sarà ambientato nell'Antica Roma?

Le voci di corridoio sui prossimi progetti di Ubisoft non accennano a placarsi e, dopo averci proiettati in un prossimo futuro con il video delle fittizie Industrie Skell collegate all'universo thrilling di Tom Clancy, ci riportano indietro nel tempo con i rumor sul prossimo capitolo della serie di Assassin's Creed.

L'anonimo insider di Ubisoft conosciuto su Reddit con il ben poco fantasioso nickname di AnonymousLeaker2020 ha infatti pubblicato sul popolare forum una foto che ritrarrebbe il logo di un certo Assassin's Creed Adder, da lui descritto come il nuovo atto della serie action free roaming di Ubi.

La circostanziata scheda informativa che accompagna questo scatto illustra Adder come un titolo estremamente ambizioso e collocato cronologicamente dopo gli eventi di Origins: l'avventura dovrebbe essere incentrata sulle vicende vissute da Amunet (Aya) nei 14 anni di attività che dovrà svolgere per costruire una sua Gilda degli Assassini nell'Antica Roma.

Il progetto sarebbe in sviluppo presso gli studi Ubisoft Montreal e Quebec e vedrebbe il ritorno di Melissa MacCoubrey, la narrative director di Odyssey. Dal punto di vista delle meccaniche di gioco, il titolo dovrebbe riportare in auge il sistema di Brotherhood seppur con delle modifiche legate, ad esempio, alla possibilità per gli Hidden Ones di progredire di grado scalando una classifica. La storia principale dovrebbe prevedere anche Bayek (protagonista di AC Origins) nel ruolo di personaggio di supporto interpretabile in alcune missioni della campagna singleplayer.

Lo sviluppo di Assassin's Creed Adder dovrebbe proseguire per tutto il 2019, per poi essere commercializzato su PC, PlayStation 4 e Xbox One in un periodo non meglio specificato del 2020.