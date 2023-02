Assassin's Creed, addio al Creative Director di Origins e Black Flag: ha lasciato UIbisoft

Jean Guesdon, Creative Director di Assassin's Creed Black Flag e Assassin's Creed Origins, ha annunciato sul suo profilo Linkedin d'aver lasciato Ubisoft Montreal, compagnia per la quale ha lavorato negli ultimi 17 anni della sua carriera.

Il creativo non ha svelato le motivazioni dell'addio, limitandosi a scrivere quanto segue: "Ciao a tutti, per me il 2023 è cominciato con la fine di poco più di diciassette formidabili anni in Ubisoft Montreal. Non posso esprimere a parole ciò che devo a questa compagnia unica. Ho incontrato tante persone, ho imparato tante cose e ho pubblicato tanti progetti. E Assassin's Creed, ovviamente Assassin's Creed... grazie Ubi, grazie davvero tanto". L'esperienza di Guesdom nella sede di Montreal di Ubisoft si è dunque conclusa con un messaggio accorato e pieno di gratitudine, quindi presumiamo che i due percorsi si siano separati in maniera naturale e pacifica.

I fan di Assassin's Creed devono molto a Guesdom, dal momento che ha definito la visione del mondo piratesco di Black Flag, in modo da integrarlo coerentemente nell'universo della saga, e ha proposto ai vertici Ubisoft il setting dell'Antico Egitto per Origins, che ha poi contribuito a definire e portare a schermo. Senza il suo prezioso contributo, probabilmente, questi due capitoli sarebbero stati molto differenti o addirittura ambientati in altre epoche. Dal 2018 a questa parte stava lavorando un progetto non ancora annunciato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Trattandosi di un gioco completamente sconosciuto, non conosciamo l'entità e il tipo di contributo che gli ha offerto: lo scopriremo con il tempo, che si tratti di un nuovo Assassin's Creed non ancora annunciato?

A proposito della saga degli assassini, recentemente potrebbe essere trapelata la data di lancio di Assassin's Creed Mirage, nuovo episodio per PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC ambientato a Baghdad e incentrato su Basim Ibn Ishaq, un volto già incontrato in Valhalla.