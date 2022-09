Assassin's Creed: Altair ritorna nel remake fanmade in Unreal Engine 5

Da un po' di tempo a questa parte si continua a vociferare di un possibile remake del primo Assassin's Creed, un gioco che ha fatto da spartiacque per i videogiochi open world e che tutt'oggi continua a rimanere uno dei capitoli più iconici del longevo franchise Ubisoft.

Nell'attesa di scoprire se davvero Assassin's Creed Remake sarà un DLC di Assassin's Creed Mirage, un fan ha realizzato il trailer di un rifacimento fanmade in Unreal Engine 5 del gioco che ci mette nei panni del silenzioso ma carismatico Altair, il primo assassino di cui abbiamo vissuto i ricordi tramite le memorie di Desmond Miles.

Il filmato che vi abbiamo proposto in cima alla notizia ci riporta in Terra Santa, durante la Terza Crociata, e ci permette di riassaporare le ambientazioni del primo indimenticato episodio della serie action. Non sono presenti azioni particolarmente concitate, ma è suggestivo seguire ancora una volta Altair dopo così tanti anni dalla pubblicazione del gioco originale. Il tutto è accompagnato dalla colonna sonora di Jesper Kyd che abbiamo ascoltato in Assassin's Creed II e che ha segnato per sempre il franchise di Ubisoft.

La volontà dei fan è chiara, ma Ubisoft ha davvero intenzione di realizzare un remake ufficiale di Assassin's Creed? Tutte le risposte ci saranno date il 10 settembre quando si terrà l'Ubisoft Forward 2022.