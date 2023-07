Assassin's Creed: Altair vs Ezio, chi è il miglior assassino?

Altair Ibn-La'ahad e Ezio Auditore: non esiste fan di Assassin's Creed che non conosca i loro nomi. Siamo sostanzialmente davanti ai due più amati protagonisti della serie Ubisoft, comparsi in ruoli di primissimo piano in più giochi e spin-off che ne hanno accresciuto sempre di più il mito e la fama.

Altair è stato il personaggio principale dell'iconico capostipite della serie pubblicato nel 2007, mentre Ezio è stata la star di una propria trilogia iniziata con Assassin's Creed II, proseguita con Assassin's Creed Brotherhood e conclusasi con Assassin's Creed Revelations. Proprio in quest'ultimo gioco compare nuovamente Altair, anche come personaggio giocabile attraverso alcuni ricordi rivissuti dall'assassino italiano, da diverso tempo sulle sue tracce.

Difficile dire quale sia il miglior assassino tra i due, considerato che entrambi si sono imposti come le figure di riferimento delle rispettive Confraternite, quella di Masyaf operativa in Medioriente, e quella italiana. La loro efficacia in combattimento, così come la perfetta esecuzione di ogni incarico che li vede coinvolti, li rendono uomini su cui fare pieno affidamento, soprattutto quando è necessario eliminare un bersaglio senza farsi notare o quando c'è da guidare i propri compagni in battaglia.

Una delle differenze maggiori che risaltano risiede nel loro carattere: laddove Altair appare come un assassino freddo e distaccato, concentrato a portare a termine il proprio compito alla perfezione, Ezio è invece più cordiale, allegro e spensierato quantomeno negli anni della sua gioventù, mantenendo anche una certa dose d'ironia anche una volta raggiunta l'età adulta e vissuto tragedie personali che lo hanno segnato nell'animo. Con il passare degli anni, entrambe le figure dimostreranno sempre più saggezza nel loro mio di agire e di porsi nei confronti di coloro che li circondano, ergendosi così come guide di tutti i fratelli assassini pronti a seguirli.

C'è da dire che Ezio ha avuto a disposizione un quantitativo molto più consistente di armi, gadget e risorse con cui portare a termine le proprie missioni, venendo anche dotato di una doppia Lama Celata (sapete a tal proposito chi ha usato per primo la Lama Celata in Assassin's Creed?) che gli ha permesso di portare a termine con ancora più semplicità gli assassinii oppure liberarsi più rapidamente dalla morsa dell'assalto nemico. Altair, dal canto suo, non aveva a disposizione un inventario ricco come quello del suo "collega" italiano essendo vissuto alcuni secoli prima, tuttavia proprio per questo motivo si evidenzia ancora di più quanto fosse un assassino eccezionale: sapeva infatti sfruttare con la massima efficacia le poche risorse in suo possesso, dimostrando versatilità e capacità d'adattamento ad ogni situazione, anche quelle più pericolose.

Su un aspetto però Ezio vince in maniera netta rispetto ad Altair: il nobile fiorentino è un nuotatore provetto, laddove invece il mediorioentale affoga all'istante a contatto con l'acqua. Eppure, c'è un motivo ben preciso che spiega perché Altair non sa nuotare in Assassin's Creed, e chissà se senza quel problema in verità i due fossero alla pari anche in questa circostanza.

Adesso la parola passa a voi: chi ritenete sia il miglior assassino tra Altair ed Ezio? Diteci il vostro punto di vista!