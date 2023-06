Assassin's Creed tutte le ambientazioni: da Firenze a Parigi

Uno dei motivi per cui la serie di Assassin's Creed è divenuta così celebre in tutto il mondo è anche per le epoche storiche e le numerose ambientazioni differenti che ha permesso ai fan di esplorare, dall'Italia alla Francia, passando per gli Stati Uniti e l'Egitto.

Con così tanti giochi della serie pubblicati finora, le location scelte da Ubisoft per i suoi Assassin's Creed sono decisamente numerose e variegate. Ecco di seguito dove sono ambientati tutti gli Assassin's Creed a partire dal capostipite per poi arrivare al futuro Assassin's Creed Mirage:

Assassin's Creed - Si parte dalla Terra Santa, con Altair che esplorerà le città di Gerusalemme, Damasco, Acri e Masyaf. La Terra Santa è lo scenario anche del prequel Assassin's Creed Altair's Chronicles

Assassin's Creed Bloodlines - Lo spin-off sempre incentrato su Altair si svolge a Cipro

Assassin's Creed II - L'avventura di Ezio si svolge in Italia, principalmente a Firenze e Venezia sebbene non manchino sequenze a Monteriggioni, Forlì, San Gimignano e Roma

Assassin's Creed II Discovery - In questo spin-off con protagonista Ezio c'è spazio per la Spagna, con tappe a Barcellona, Saragoza, Granada e Alhambra

Assassin's Creed Brotherhood - E' Roma la location principale del secondo atto della storia di Ezio

Assassin's Creed Revelations - Ezio si allontana dall'Italia per giungere in Cappadocia, con la sua ultima avventura che si svolge a Costantinopoli con un excursus anche a Masyaf

Assassin's Creed III - La storia di Connor si svolge in Nord America, in particolare tra Boston e New York

Assassin's Creed III Liberation - Aveline agisce in particolare a New Orleans, ma si avvicinerà anche ad alcune aree del Golfo del Messico

Assassin's Creed IV Black Flag - Il pirata Edward ha girovagato con la sua nave attraverso tutte le isole del Mar dei Caraibi

Assassin's Creed Unity - La Rivoluzione Francese nel cuore di Parigi è il teatro delle vicende di Arno

Assassin's Creed Rogue - L'Assassino divenuto Templare Shay vive la sua vicenda tra il Nord Atlantico, River Valley e New York

Assassin's Creed Syndicate - I gemelli Jacob ed Evie operano durante l'epoca della Londra Vittoriana

Assassin's Creed Origins - Il nuovo corso della serie ci mette nei panni di Bayek attraverso un lungo viaggio in Egitto

Assassin's Creed Odyssey - L'Antica Grecia fa da sfondo alle vicende di Alexios e Kassandra

Assassin's Creed Valhalla - Le avventure di Eivor hanno inizio in Norvegia, ma il vichingo si sposterà anche in Inghilterra raggiungendo città come Londra, Winchester e York

Assassin's Creed Mirage - Il prossimo episodio con protagonista Basim è ambientato in Medio Oriente, precisamente a Baghdad

Sappiamo inoltre già che il futuro Assassin's Creed Codename Red sarà ambientato nel Giappone Feudale, mentre Assassin's Creed Codename Hexe si svolgerà nell'Europa del XVI secolo nel periodo della caccia alle streghe. Infine, la trilogia di Assassin's Creed Chronicles ci permette di esplorare ulteriori parti del mondo quali Cina (scenario anche del futuro Assassin's Creed Jade), India e Russia.

Passando invece al prossimo gioco della serie disponibile dal 12 ottobre 2023, sapete quanto è grande la mappa di Assassin's Creed Mirage?