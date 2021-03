Assassin's Creed: andiamo alla scoperta degli episodi meno conosciuti

La saga di Assassin's Creed è una delle più longeve di sempre e vanta un incredibile numero di capitoli e spin-off senza contare il suo arrivo su altri media (libri, fumetti, ecc.). Alcuni di questi episodi, però, non sono noti al grande pubblico, il quale li ha dimenticati per diversi motivi.

Sebbene infatti i videogiocatori di tutto il mondo abbiano giocato ed apprezzato gli episodi principali della serie e alcuni spin-off per console portatili come Assassin's Creed Liberation su PlayStation Vita (arrivato in un secondo momento anche su altre piattaforme), esistono episodi della serie di cui molti ignorano persino l'esistenza e che nel corso degli anni sono caduti nel dimenticatoio. Parliamo ad esempio dei capitoli per Nintendo DS, ovvero Assassin's Creed: Altair's Chronicles e Assassin's Creed 2: Discovery, senza contare gli innumerevoli prodotti creati appositamente per dispositivi Android e iOS come Assassin's Creed Rearmed e Assassin's Creed Recollection, entrambi meno conosciuti rispetto al più recente Rebellion. A questi si aggiunge anche una corposa lista di prodotti che, per un motivo o per l'altro, non ce l'hanno fatta e sono stati cancellati in corso d'opera come Assassin's Creed Utopia, lo spin-off del terzo capitolo per Android e iOS che avrebbe dovuto svelare alcuni retroscena sulla storia di AC3.

Prima di lasciarvi al filmato dedicato agli episodi meno conosciuti della serie, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la versione testuale dello speciale sui giochi sconosciuti o dimenticati di Assassin's Creed.