Assassin's Creed abbraccia Netflix: la serie TV è l'inizio di una nuova saga, per Ubisoft

I rappresentanti di Ubisofte Netflix ufficializzano la partnership che consentirà al colosso dello streaming televisivo di realizzare una serie basata sulla proprietà intellettuale di Assassin's Creed.

L'adattamento sul piccolo schermo dell'epopea dei Templari e degli Assassini assumerà la forma di una serie live-action dal taglio cinematografico, i cui lavori sono già stati avviati dal team Film & Television di Ubisoft diretto da Jason Altman e Danielle Kreinik. Le due società stanno inoltre cercando uno showrunner per supervisionare il progetto.

Lo stesso Altman commenta l'annuncio della serie Netflix di Assassin's Creed spiegando come "per più di dieci anni, milioni di fan in tutto il mondo hanno contribuito a plasmare questo marchio come un franchise iconico. Siamo perciò entusiasti di creare una serie dedicata ad Assassin's Creed con Netflix e non vediamo l'ora di sviluppare la prossima saga di questo universo".



A detta del dirigente di Ubisoft, quindi, la serie TV in live-action andrà considerata come "canonica", ossia rientrante nel medesimo filone narrativo, ma con un riferimento alla "prossima saga" che sottintende l'inizio di un nuovo percorso che coinvolgerà, necessariamente, anche i videogiochi.

Anche le alte sfere di Netflix discutono di questa partnership e, con le parole del vicepresidente della divisione Netflix sulle Serie Originali Peter Friedlander, spiegano che "con i mondi storici mozzafiato e dall'enorme attrattiva globale come quelli offerti da Assassin's Creed, una delle serie videoludiche più celebri e vendute di tutti i tempi, ci impegnamo a creare un'esperienza di intrattenimento epica ed emozionante che affonderà la radici in questa IP, fornendo così un'opera profonda e immersiva".