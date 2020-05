Assassin's Creed: aspettando Valhalla, la cronologia completa della saga

Siete ansiosi di mettere le mani su Assassin's Creed Valhalla, ma non sapete come fare a resistere all'attesa? Vi comprendiamo perfettamente, ma questa potrebbe rappresentare per voi un'ottima occasione per fare un ripassa della lunga e articolata cronologia della saga degli Assassini, che Ubisoft ha tessuto lungo molti anni e innumerevoli giochi.

Abbiamo così ben pensato di agevolarvi in quest'impresa mettendo a vostra disposizione l'intera cronologia di quest'affascinante saga, che affonda le sue radici decine e decine di migliaia di anni fa, quando gli Isu - la Prima Civilizzazione - hanno creato gli esseri umani e i potenti strumenti conosciuti come i Frutti dell'Eden. La storia di Assassin's Creed è sempre stata narrata attraverso due piani temporali: uno ambientato i giorni nostri con protagonisti personaggi come Desmond e Layla, e un altro che ha accompagnato i giocatori lungo innumerevoli luoghi ed epoche storiche, dall'antica Grecia all'Egitto Tolemaico, passando per le Crociate, il Rinascimento Italiano, le Rivoluzioni Francese, Americana e Industriale.

Riorganizzare una timeline così complessa e sfaccettata, grazie alla quale Ubisoft ha narrato una complessa e affascinante allegoria sulla Creazione a metà tra scienza e religione, non è stato affatto semplice, ma adesso potete apprezzare il risultato nel Video Speciale in cima a questa notizia. Tra le nostre pagine trovate anche un lungo articolo con la cronologia di Assassin's Creed a cura del nostro Gabriele Laurino.