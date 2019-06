Assassin's Creed: questa bellissima statua di Altair vi costerà un occhio della testa

Ubisoft ha appena annunciato un nuovo oggetto da collezione dedicato al primissimo Assassin's Creed, ovvero una costosissima statua di Altair, protagonista del titolo originale.

La statua raffigura il letale assassino nell'istante nel quale Desmond ne prende il controllo dall'Animus e presenta quindi il classico effetto dello strumento dei Templari su tutta la parte a destra del suo corpo. Tale effetto è caratterizzato da una luce LED alimentata da tre batterie AA, non incluse nella confezione. Nel caso ve lo steste chiedendo, la statua pesa poco più di 9 chilogrammi ed è alta tra i 60 e i 61 centimetri. Si tratta insomma di un oggetto piuttosto imponente, il quale farà un certo effetto nella collezione di qualsiasi appassionato della serie Ubisoft. A stupide però non sono solo dimensioni e peso, ma il prezzo. Per poter mettere questo prezioso oggetto da collezione sulle vostre mensole dovrete sborsare quasi 700 dollari.

Al momento è possibile prenotare la statua, disponibile in quantità limitate e in arrivo nel mese di ottobre 2019, sul sito di PureArts. Non pare inoltre sia consentita la spedizione dell'oggetto al di fuori del territorio americano, bisognerà quindi attendere un po' prima che Ubisoft la metta a disposizione anche per gli utenti europei.

