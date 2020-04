Assassin's Creed: chi è BossLogic, l'artista scelto per l'annuncio

Subito dopo pranzo Ubisoft ha lanciato una diretta in collaborazione con BossLogic, con l'obiettivo di svelare l'ambientazione del prossimo episodio di Assassin's Creed. Ma chi è BossLogic?Approfondiamo la carriera di questo straordinario artista.

BossLogic (vero nome Kode Abdo) è un disegnatore e illustratore australiano diventato rapidamente un vero e proprio fenomeno sul web grazie ai suoi lavori che nel corso degli anni hanno toccato film, anime e videogiochi con personaggi, poster e locandine reinterpretati dal suo tocco artistico.

Chi è BossLogic

Il profilo Instagram di BossLogic è una vera e propria vetrina del suo talento con oltre 1.9 milioni di follower, cresciuti ulteriormente lo scorso anno quando l'artista ha disegnati alcuni poster di Avengers Endgame e in seguito di Disney's Aladdin, film live action protagonista Will Smith. L'artista ha prodotto nel corso del tempo anche numerose opere dedicate al mondo dei videogiochi, pensiamo al DualSense di PlayStation 5 reinterpretato da BossLogic a tema Death Stranding e Cyberpunk, due immagini diventate popolarissime sui social.

Recentemente Abdo si è anche dilettato in alcuni poster non ufficiali per la serie TV The Last of Us di HBO. Tra i lavori più celebri degli ultimi tempi citiamo Johnny Deep nei panni del Joker, Mary Poppins x X-Men, una fan art di One Punch Man con protagonista The Rock e il costume di The Batman.

BossLogic Assassin's Creed

Anche Ubisoft si è accorta rapidamente del talento di BossLogic tanto che la casa francese ha ingaggiato il disegnatore per il reveal del prossimo Assassin's Creed, con una lunga diretta che vede Kode impegnato a disegnare quella che sarà l'ambientazione del nuovo gioco della serie. Potete seguire BossLogic in diretta su Twitch per vedere il completamento dell'opera.