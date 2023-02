Assassin's Creed celebra Altair: arriva la statua da 800 dollari con luci a led

Dopo il diorama a tema Ezio Auditore da 500 dollari, il team di Pure Arts rilancia con un'altra prestigiosa creazione dedicata all'universo di Assassin's Creed.

Nel catalogo dell'azienda fa infatti la sua apparizione una statua dedicata ad Altair. Nell'oggetto da collezione, l'Assassino è immortalato nel momento della sua apparizione nell'Animus, con una realizzazione davvero suggestiva. In scala 1:4, la statua di Pure Arts sfoggia un'altezza di 24,5 pollici, pari a circa 60 centimetri. A completare il quadro, ci pensa un sistema di illuminazione a led, alimentato da sei batterie AA. Di seguito, potete osservare l'effetto generato dalle luci della statua. Prodotta in 1.500 unità, la statua a tema Altair è in vendita sul sito ufficiale di Pure Arts, con licenza ufficiale di Ubisoft. Il prezzo di listino non è tuttavia troppo abbordabile, con l'azienda che lo ha fissato in 799 dollari (circa 750 euro al tasso di cambio registrato sul portale). Per presentare la creazione, Pure Arts ha pubblicato persino in video dedicato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare, sfoggereste la statua di Altair nel vostro salotto?Nel frattempo, la community resta in attesa dell'annuncio della data di uscita di Assassin's Creed: Mirage, capitolo della serie che dovrebbe segnare un ritorno alle origini per l'IP di Ubisoft.