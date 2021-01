Assassin's Creed Champion uscirà nel 2022 e sarà ambientato in Francia e Germania?

Il piano di pubblicazione per i DLC di Assassin's Creed Valhalla sembra essere ben delineato da tempo, in primavera arriverà il pacchetto L'Ira dei Druidi mentre in seguito sarà la volta de L'Assedio di Parigi, un contenuto extra che potrebbe nascondere un richiamo al prossimo gioco della serie.

Secondo una fonte anonima ma apparentemente bene informata sui fatti, il DLC in questione arriverà a inizio giugno prima delle fiere estive e conterrà importanti collegamenti al prossimo gioco della serie che verrà annunciato all'E3 o allo showcase Ubisoft di giugno/luglio. Il gioco in questione sarebbe conosciuto come Assassin's Creed Champion (nome in codice) e presenterebbe uno scenario fantasy medievale con doppia ambientazione in Francia e Germania.

C'è da dire che il presunto leaker ha diffuso le informazioni in questione su 4Chan e in seguito il post è diventato virale su Reddit prima di essere riportato anche da alcune testate europee, tuttavia non ci sono certezze di alcun tipo riguardo l'autenticità del leak. Lo sappiamo, 4Chan non è una fonte attendibile ed è difficile credere ad una voce proveniente da questa board, tuttavia su Reddit molti insider vicini alla serie Ubisoft sono sbilanciati in parte, confermando l'arrivo di un nuovo gioco all'inizio del 2022, tacendo però sull'ambientazione.

Da tempo si parla di un nuovo Assassin's Creed ambientato in Francia, un gioco a medio budget in arrivo nei primi mesi del prossimo anno in attesa del prossimo grande episodio regolare ambientato probabilmente in Cina, sempre stando ai soliti ben informati.