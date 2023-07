Assassin's Creed: chi ha creato la Confraternita degli Assassini?

Gli Assassini visti nella serie di Assassin's Creed rispondono tutti ad una propria Confraternita, nota anche come Ordine o Credo e che si è evoluta continuamente nel corso dei secoli raggiungendo un poco alla volta tutto il mondo. Ma chi ha dato vita all'incarnazione originale della Confraternita degli Assassini?

A fondarla nel 47 a.C. è stato l'egiziano Bayek di Siwa, protagonista di Assassin's Creed Origins: all'epoca il gruppo era noto con il nome di Occulti, e per almeno un millennio sono stati noti in questa maniera, diffondendosi un poco alla volta oltre i confini dell'Egitto.

La nascita dell'Ordine degli Assassini vero e proprio risale però al 1050, anno in cui l'Occulto Hassan-i Sabbah costruì in Medio Oriente la fortezza di Alamut e stabilendola come nuova base per il suo gruppo. Da questo momento gli Occulti saranno noti come Assassini e la stessa Confraternita diverrà conosciuta al pubblico, ampliandosi sempre di più a livello globale. Nonostante i grandi cambiamenti, resta immutato lo scopo degli Assassini: lottare per la libertà del popolo e contrastare tutte le organizzazioni segrete (riunitesi in quel periodo sotto l'Ordine dei Templari) intenzione a sottomettere la gente con la forza se necessario.

