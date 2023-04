Assassin's Creed: chi è il doppiatore italiano di Ezio Auditore?

Ezio Auditore da Firenze è uno dei personaggi più amati in assoluto della serie di Assassin's Creed grazie al suo carisma e la sua personalità coinvolgente. In Italia il celebre Maestro Assassino ha conquistato il pubblico grazie anche all'ottimo lavoro di doppiaggio svolto dai suoi interpreti.

A tal proposito, vi ricordate chi è il doppiatore italiano di Ezio Auditore? In questo caso forse è meglio parlare al plurale, in quanto a prestare la propria voce al nobile fiorentino divenuto Assassino sono stati due diversi attori. In Assassin's Creed II e Assassin's Creed Brotherhood, che raccontano a gioventù e la vita adulta di Ezio, a doppiarlo è Renato Novara, mentre in Assassin's Creed Revelations così come nel cortometraggio Assassin's Creed Embers, che offrono una rappresentazione più anziana del celebre protagonista, la voce è di Diego Baldoin.

Sia Novara che Baldoin hanno fatto il loro ritorno anni dopo in Assassin's Creed Valhalla, dove hanno doppiato vari personaggi secondari. Ma la loro interpretazione più nota resta ovviamente quella di Ezio, contribuendo a renderlo ancora più amato e riconoscibile agli appassionati grazie al loro impegno.

