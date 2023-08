Assassin's Creed: chi sono i doppiatori italiani dei protagonisti? Da Altair ad Eivor

Con oltre una decina di giochi principali, Assassin's Creed ha offerto una vasta moltitudine di protagonisti, alcuni divenuti anche molto iconici agli occhi del pubblico internazionale. Ed a renderli ancora più memorabili ci hanno pensato anche i nostri doppiatori negli adattamenti italiani di ciascun gioco.

Partendo dal capostipite della serie fino al più recente Assassin's Creed Valhalla, e senza dimenticare il futuro Assassin's Creed Mirage, ecco tutti i doppiatori italiani di ogni personaggio principali della serie Ubisoft:

Altair Ibn-La'Ahad in Assassin's Creed - Paolo De Santis

in Assassin's Creed - Ezio Auditore da Firenze in Assassin's Creed II e Assassin's Creed Brotherhood - Renato Novara

in Assassin's Creed II e Assassin's Creed Brotherhood - Ezio Auditore da Firenze in Assassin's Creed Revelations - Diego Baldoin

Connor Kenway in Assassin's Creed III - Riccardo Niseem Onorato

in Assassin's Creed III - Edward Kenway in Assassin's Creed IV Black Flag - Alessandro Capra

in Assassin's Creed IV Black Flag - Shay Patrick Cormac in Assassin's Creed Rogue - Alessandro Germano

in Assassin's Creed Rogue - Arno Victor Dorian in Assassin's Creed Unity - Massimo Di Benedetto

in Assassin's Creed Unity - J acob Frye in Assassin's Creed Syndicate - Maurizio Merluzzo

in Assassin's Creed Syndicate - Evie Frye in Assassin's Creed Syndicate - Valentina Pallavicino

in Assassin's Creed Syndicate - Bayek di Siwa in Assassin's Creed Origins - Ruggero Andreozzi

in Assassin's Creed Origins - Alexios in Assassin's Creed Odyssey - Massimo Triggiani

in Assassin's Creed Odyssey - Kassandra in Assassin's Creed Odyssey - Jolanda Granato

in Assassin's Creed Odyssey - Eivor uomo in Assassin's Creed Valhalla - Federico Viola

uomo in Assassin's Creed Valhalla - Eivor donna in Assassin's Creed Valhalla - Ilaria Silvestri

Per quanto riguarda il nuovo gioco della serie, sappiamo che Assassin's Creed Mirage sarà doppiato in italiano, tuttavia il cast ufficiale ancora non è stato rivelato. Basim Ibn Ishaq, protagonista di Mirage, è già comparso in Assassin's Creed Valhalla ed in quell'occasione è stato doppiato da Claudio Moneta, dunque non è da escludere che il popolare doppiatore possa tornare ad interpretare il personaggio anche nel prossimo gioco, sebbene per ora non ci sia conferma definitiva.

