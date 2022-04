Assassin's Creed: chi ha inventato la Lama Celata?

La serie di Assassin's Creed rappresenta uno dei più famosi ed iconici brand della storia dei videogiochi, una saga che ha fatto le fortune di Ubisoft e ha anche ottenuto trasposizioni sul grande schermo e su altre forme di intrattenimento, come libri e fumetti - sulle nostre pagine potete trovare un approfondimento sui libri di Assassin's Creed.

Tra i principali simboli caratteristici della serie è possibile annoverare sicuramente anche la Lama Celata, lo strumento di morte per eccellenza di coloro che fanno parte della Setta degli Assassini. Su di essa aleggia quasi un alone di sacralità, e sono in molti i giocatori che si chiedono quando e come sia nata quest'arma nel corso della timeline ufficiale della saga.

L'invenzione del primo esemplare di Lama Celata viene attribuita a Darius, una specie di proto-assassino greco che nel 465 A.C. utilizzò la lama per uccidere Serse I, l'imperatore alla guida dell'armata persiana inviata ad invadere e sottomettere la Grecia intera. Quasi duemila anni dopo, durante le vicende di Assassin's Creed 2, Leonardo Da Vinci apportò delle importanti modifiche all'arma per conto dell'Assassino Ezio Auditore da Firenze, rendendo non più necessaria l'amputazione del dito anulare per poter utilizzare comodamente la Lama Celata.

In Assassin's Creed Origins e Odyssey la Lama Celata è poi scomparsa, scelta giustificata dagli sviluppatori per via del periodo storico in cui erano ambientati i due titoli, per poi ritornare in Assassin's Creed Valhalla sotto forma di lama innestata sul lato esterno dell'avambraccio del protagonista - come potete vedere nell'immagine di copertina

A proposito di Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ha pubblicato l'ultimo enorme dlc del gioco: se volete saperne di più vi raccomandiamo di recuperare la nostra recensione di L'Alba del Ragnarok.