Assassin's Creed: chi ha usato per primo la Lama Celata? Forse non lo conoscete

La Lama Celata, simbolo della serie di Assassin's Creed, è con tutta probabilità una delle armi bianche più celebri e conosciute dell'intero mondo videoludico, usata dagli Assassini per eliminare silenziosamente i loro bersagli.

Sappiamo bene come funziona la Lama Celata di Assassin's Creed, ma conosciamo anche chi fu la prima persona in assoluto ad utilizzarla nel corso dei secoli? Si tratta del persiano Darius, che la utilizzò nel 465 a.C. per assassinare re Serse I di Persia. Nell'universo della serie Ubisoft si tratta dunque del primissimo omicidio mai commesso attraverso la Lama Celata, il cui prototipo venne ideato dallo stesso Darius, la cui vicenda viene ripercorsa attraverso l'espansione L'Eredità della Prima Lama di Assassin's Creed Odyssey.

Nei secoli successivi la Lama Celata diverrà l'arma di riferimento per gli Assassini, che continueranno ad utilizzarla e perfezionarla sempre di più nel corso del tempo fino ai tempi moderni. Molte delle modifiche più importanti verranno apportate da Leonardo da Vinci, che la perfezionerà fino al punto di non rendere più necessaria l'amputazione di un dito per sfruttarla, permettendo inoltre all'Assassino italiano Ezio Auditore di poterne persino equipaggiare due contemporaneamente, rendendolo ancora più versatile in combattimento e nell'esecuzione di doppi omicidi.

