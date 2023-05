Assassin's Creed: chi è la voce italiana di Altair?

D'accordo, Ezio Auditore è il personaggio più famoso di Assassin's Creed ma non possiamo dimenticarci il primo assassino, colui che ha dato il via alla serie Ubisoft. Parliamo naturalmente di Altair: ma voi lo sapete chi è il doppiatore italiano di Altair in Assassin's Creed? Ve lo diciamo noi!

Dal 2007, Paolo De Santis è la voce italiana di Altaïr Ibn-La'Ahad in Assassin's Creed. Paolo è un doppiatore di notevole esperienza che ha lavorato e lavora nel mondo dei videogiochi, al cinema e in televisione.

Tantissime le esperienze nel campi dei videogiochi, ad esempio è sempre di Paolo De Santis la voce di Booker Dewitt BioShock Infinite e di Alex Mason, protagonista di Call of Duty Black Ops e Black Ops II. De Santis ha doppiato il personaggio di Altair in Assassin's Creed, Assassin's Creed Bloodlines e Assassin's Creed Revelations ma presta la voce anche ad altri personaggi della serie.

Ad esempio in Assassin's Creed II doppia Antonio Maffei e Federico Auditore (mentre Renato Novara doppia Ezio Auditore), quest'ultimo ruolo ripreso in seguito anche in Assassin's Creed Brotherhood. In Assassin's Creed Unity, Paolo presta la voce a Guillame Beylier e compare anche nel più recente Assassin's Creed Valhalla nel ruolo di Varin e Leofrith.

Ma la sua è una voce molto popolare anche sul grande e piccolo schermo, tra i personaggi di serie TV da lui doppiati citiamo esempio Ty Pennington in Extreme Makeover Home Edition, Milo Cawthorne in Power Rangers RPM, Ryan Carter in Power Rangers Dino Charge e Roger Berruezo in Una Vita. Negli anni ha lavorato anche al doppiaggio di serie animate come Assassination Classroom, Bakugan Battle Brawlers New Vestronia, Camp Lakebottom, DuckTales, Gintama e I Cavalieri dello >odiaco Saint Seiya Hades.