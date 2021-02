Assassin's Creed Chronicles China gratis su PC per il Capodanno Lunare: come riscattarlo

Dopo aver fatto da sfondo all'ultimo video di Black Myth Wukong, le celebrazioni per il Capodanno Lunare offrono a Ubisoft l'opportunità di lanciare un'interessante iniziativa che consente a tutti di scaricare una copia PC di Assassin's Creed Chronicles China.

La promozione rientra nelle offerte Lunar Sale di Ubisoft e consiste nel download a zero euro del primo capitolo della serie platform adventure di Assassin's Creed Chronicles tramite Ubisoft Connect su PC.

Chi desidera riscattare una copia gratuita di AC Chronicles China può farlo da oggi, martedì 9 febbraio, fino alle ore 17:00 di martedì prossimo, 16 febbraio, seguendo i passaggi illustrati dal colosso videoludico francese sulla pagina aperta per l'occasione. Una volta riscattato, il titolo sarà vostro per sempre.



Parallela all'esperienza action ruolistica della serie maggiore di Assassin's Creed, l'avventura da vivere nel microcosmo 2,5D del primo atto di AC Chronicles vede gli utenti interpretare Shao Jun per aiutarlo a compiere la sua vendetta nei confronti dell'Imperatore cinese.

Per saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Assassin's Creed Chronicles China, con tutte le analisi e i giudizi di Andrea Porta sull'offerta ludica, narrativa, grafica e contenutistica di questo ispirato metroidvania stealth.