Assassin's Creed Chronicles gratis, sarà vostro per sempre una volta riscattato

In occasione dei 35 anni di Ubisoft la casa francese regala l'intera trilogia di Assassin's Creed Chronicles, scaricabile gratis da Ubisoft Store per PC e gratis per sempre una volta riscattata... avete tempo fino al 12 novembre per aggiungere il gioco alla vostra libreria.

"Vivi le avventure di tre Assassini: Ogni capitolo vedrà protagonista un eroe diverso e una nuova ambientazione, tutte connesse tra di loro da una trama comune che si concluderà con l'ultimo episodio."

Assassin's Creed Chronicles è una miniserie a episodi lanciata nel 2016 e composta da tre diversi giochi ambientati in Cina, Russia e India, il gioco viene normalmente venduto a 24.99 euro ed ora è gratis, a patto come detto di riscattarlo entro le ore 11:00 del 12 novembre. L'offerta vale solo per la versione PC, di seguito i requisiti minimi e consigliati:

Requisiti minimi di sistema

CPU: Intel Core 2 Duo E8200 2.6 GHz/AMD Athlon II X2 240 2.8 GHz

GPU: nVidia GeForce GTS450/AMD Radeon HD5770

VRAM: 1024MB

Memoria: 2 GB

Spazio su disco: 4 GB

OS: Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 (32/64-bit)

DirectX 10

Requisiti raccomandati

CPU: Intel Core i3 2105 3.1 GHz/AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz

GPU: nVidia GeForce GTX 470/AMD Radeon HD5870

VRAM: 1024MB

Memoria: 4 GB

Spazio su disco: 4 GB

OS: Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 (32/64-bit)

DirectX 10

Potete scaricare gratis Assassin's Creed Chronicles da Ubisoft Store, per farlo è necessario avere un account Uplay attivo e senza restrizioni (ban, account supervisionato o altre limitazioni). Buon download!