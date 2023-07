Assassin's Creed Codename Jade: Closed Beta al via il 3 agosto, come iscriversi

Assassin's Creed Codename Jade è il titolo provvisorio del nuovo titolo della serie Android e iOS free to play. I giocatori possono ora iscriversi alla Beta per richiedere l'accesso e testare con mano questo nuovo prodotto di Level Infinite.

Il Beta Test inizierà dal 3 Agosto e ci farà vestire i panni di Xia, un giovane assassino che vive in un mondo in cui la forte espansione del commercio e del progresso tecnologico sta portando crescenti minacce. Il gioco è ambientato nel terzo secolo a.C, durante il periodo della dinastia Qin, e ci immerge in un'avventura attraverso l'antica Cina.

Per tutte le info su come iscriversi alla beta di Assassin's Creed Codename Jade, vi rinviamo alla nostra guida dedicata. In contemporanea, potete approfondire tutte le novità di Assassin's Creed Codename Jade tra Unreal Engine e la storia.

Assassin's Creed Codename Jade è il primo gioco di Assassin's Creed gratis ed è un open-world destinato ai dispositivi mobili. Level Infinite sta lavorando con Ubisoft per ricreare un'esperienza fedele nei tratti e nell'identità a quella degli altri Assassin's Creed.

I giocatori potranno quindi esplorare millenni di storia e conoscere le prestigiose dinastie dell'Oriente, ritrovando paesaggi mozzafiato e meraviglie architettoniche come la Grande Muraglia. Sarà possibile anche mescolarsi fra la gente del mercato per passare inosservati o approfondire i segreti dei guerrieri di terracotta.

Vi ricordiamo che la Closed Beta partirà dal 3 Agosto, mentre una data di uscita ufficiale per il gioco non è stata ancora comunicata.