Assassin's Creed Codename Jade: come iscriversi alla Beta

Tra i tanti giochi mostrati all'Ubisoft Forward troviamo anche Assassin's Creed Codename Jade, uno dei tanti capitoli della serie in sviluppo. Oltre ad aver mostrato un nuovo video gameplay del gioco gratis per smartphone e tablet, l'azienda francese ha anche dato il via alle iscrizioni per la Beta, scopriamo insieme come registrarsi.

Chiunque volesse provare ad essere selezionato per la prossima fase di test del gioco deve innanzitutto visitare il sito ufficiale: da qui occorre poi cliccare sul tasto in alto a destra con su scritto 'Register & Subscribe'. Vi si aprirà quindi una finestra in cui inserire un indirizzo email da utilizzare per la registrazione e, dopo aver cliccato su 'Send', verrà inviato un messaggio contenente il codice per la verifica. Conclusa questa fase, non resterà altro da fare che attendere le prossime settimane per scoprire se quell'indirizzo è stato selezionato o meno per prendere parte alla Beta.

Vi ricordiamo che al momento non è ancora noto il periodo in cui si terrà la Beta e gli sviluppatori di Level Infinite non hanno nemmeno comunicato quali saranno i contenuti disponibili nella versione di prova.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il primo video gameplay di Assassin's Creed Codename Jade.