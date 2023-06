Assassin's Creed Codename Jade: nuovo gameplay trailer per il gioco gratis, Beta in arrivo

Come confermato dalla stessa Ubisoft sui canali social ufficiali, sul palco dell'evento estivo dedicato alle produzioni dell'azienda francese è stato mostrato con un gameplay trailer anche Assassin's Creed Codename Jade.

Nel corso del filmato dell'Ubisoft Forward abbiamo finalmente visto in azione Assassin's Creed Codename Jade, che vi ricordiamo è un free to play indirizzato ai dispositivi mobile (iOS e Android). Come si può notare dal filmato, il gioco presenta alcune delle caratteristiche tipiche degli altri episodi della serie ed un combat system molto più incentrato sull'azione e sulle combo spettacolari.

Ubisoft ha anche confermato che sul sito ufficiale del gioco è possibile iscriversi per avere la possibilità di prendere parte ad una delle prossime fasi di test, sebbene non si conoscano le date ed i contenuti della Beta.

Al momento non si conosce ancora una data d'uscita o una generica finestra di lancio e probabilmente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi, magari in un evento dedicato a tutti i futuri capitoli del brand come Nexus e Codename Red.

Per chi ne volesse sapere di più sul progetto in sviluppo presso Level Infinite, sulle pagine di Everyeye è disponibile uno speciale dedicato ad Assassin's Creed Codename Jade.