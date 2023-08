Assassin's Creed Codename Jade: manca pochissimo alla Beta del gioco gratis

I canali social ufficiali di Assassin's Creed Codename Jade si sono aggiornati di recente per comunicare ai fan l'ormai imminente apertura dei server della Closed Beta.

La prima versione di prova del free to play per dispositivi mobile aprirà infatti le porte domani, giovedì 3 agosto 2023, e dovrebbe avere una durata di circa una settimana. Il team di sviluppo non ha dichiarato l'ora esatta in cui sarà possibile giocare, ma il post che segnala l'arrivo della Beta in 24 ore è arrivato alle ore 10:00 italiane e non escludiamo che corrisponda all'orario in cui i giocatori italiani selezionati per il test potranno avviare l'app sui loro smartphone. Al momento non si conoscono i contenuti esatti di questa versione Beta, ma è probabile che sarà possibile completare tutta la prima fase dell'avventura con qualche limitazione.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori sui social, oggi è stato l'ultimo giorno dedicato all'invio degli inviti, quindi fareste bene a controllare la vostra casella di posta per scoprire se siete stati selezionati o meno per partecipare al test su Android o iPhone. In ogni caso, sappiate che il numero di partecipanti sarà molto limitato ed è probabile che bisognerà attendere una seconda Beta affinché venga coinvolto un pubblico più ampio.

Se volete saperne di più sul gioco, vi invitiamo a seguirci nel corso dei prossimi giorni. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i primi dettagli su Assassin's Creed Codename Jade.