Assassin's Creed Codename Jade, pronti a provarlo? Ad agosto arriverà la beta!

Dopo aver conosciuto tutte le novità di Assassin's Creed Codename Jade tra Unreal Engine e la storia, è il momento di conoscere quanto Ubisoft avrà ad offrire ai fan della setta degli assassini e del loro credo. La Closed Beta di Assassin's Creed Codename Jade si fa vicina e arriverà tra pochissimo tempo.

Dalle presentazioni dello scorso mese abbiamo visto un nuovo gameplay di Assassin's Creed Codename Jade e scoperto l'arrivo della beta per il gioco gratis, ma di date non ve n'è stata traccia fino ad ora. La Beta di Assassin's Creed Codename Jade prenderà piede il 3 agosto di quest'anno su Android e iOS. Come spiegatovi in precedenza sull'articolo dedicato al come iscriversi alla beta di Assassin's Creed Codename Jade, per prendere parte all'iniziativa sarà necessario seguire tutte le procedure richieste da Ubisoft nel sito ufficiale dedicato al titolo.

L'uscita del Free to Play del franchise di Assassin's Creed è alle porte. Siete interessati a conoscere quanto avrà da offrire Xia ed il suo cammino all'epoca delle dinastie unificate della Cina? Il gioco sarà ambientato nell'epoca in cui vi fu l'inizio di "un'era senza precedenti di commercio e scambio culturale tra Oriente e Occidente, ma con questo arrivano nuove sfide e minacce in agguato nell'ombra". Il nuovo corso del viaggio del brand targato Ubisoft iniziato sedici anni fa ha finalmente una data e non vediamo l'ora di scoprire se la scelta di uscire con un titolo di tale portata sul mercato mobile sarà una scelta vincente o no.