Assassin's Creed Codename Jade, ci risiamo: leak per oltre due ore di gameplay

Ormai era nell'aria da diverso tempo: il 3 agosto è il momento del via alla closed beta di Assassin's Creed Codename Jade e quell'occasione è finalmente giunta. Il titolo Android e iOS free to play della saga ideata da Ubisoft è ora giocabile da una porzione ristretta di utenza videoludica che è riuscita ad ottenere l'accesso al gioco.

Tuttavia, complice la grande attesa per l'open world per mobile ambientato nell'antica Cina con Assassin's Creed codename Jade, sono stati pubblicati in rete oltre due ore di video leak. Assassin's Creed codename Jade è al centro dell'ultima fuga di dati e, seppur siano stati eliminati quanto più rapidamente possibile da YouTube, tali video continuano imperterriti a fare il giro della rete.

I filmati incriminati mostrano diverse porzioni di gioco e numerosi riferimenti ad altri titoli della serie, come nel caso del cameo con Kassandra, la protagonista femminile di Assassin's Creed Odyssey. La fase di beta testing di codename Jade ha anche evidenziato la presenza di un mondo incredibilmente vasto da esplorare, il quale andrà ad appassionare i milioni di fan del nuovo corso della serie anche grazie ad un'ambientazione affascinante come quella della Cina del III Secolo a.C.

I giocatori avranno modo di viaggiare "dalla Grande Muraglia fuori dai confini dell'Impero alla capitale imperiale di Xianyang", con un vasto universo che ha molto da raccontare a livello storico e non solo. Pronti a salpare per questa nuova esperienza concepita per il gaming su mobile?