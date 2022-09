Assassin's Creed Codename Jade: il nuovo gioco mobile AAA ambientato in Cina

Non solo Mirage, Infinity, Codename Red e Codename Hexe, la saga di Assassin's Creed è destinata ad espandersi anche su mobile grazie a Codename Jade.

Pensato e progettato espressamente per dispositivi iOS e Android, Codename Jade è un nuovo gioco mobile AAA open world ambientato nell'Antica Cina che per la prima volta nella serie permetterà di creare un personaggio personalizzato. Dotato di tutti gli elementi distintivi del franchise di appartenenza, incluso il parkour, offrirà ai giocatori la possibilità cimentarsi in intensi combattimenti, esplorare i vasti territori dell'Antica Cina e scalare strutture di incredibile rilievo storico come la Grande Muraglia Cinese.

La presentazione di Assassin's Creed Codename Jade, che potete rivivere in cima a questa notizia, si è purtroppo conclusa senza l'annuncio della data di lancio. La serie, ricordiamo, ha già esplorato l'ambientazione cinese in passato grazie ad Assassin's Creed Chronicles: China, tuttavia Codename: Jade permetterà di farlo per la prima volta in un vero e proprio open world in tre dimensioni.