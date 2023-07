Assassin's Creed Codename Red: arrivano nuovi dettagli sui due personaggi

Circa quattro mesi fa un noto insider ha riportato nuovi dettagli sui protagonisti di Assassin's Creed Codename Red, asserendo che la ventura produzione targata Ubisoft conterrà al suo interno due personaggi principali: una donna Samurai e un uomo Shinobi, proveniente dal vecchio continente africano, ma ora vi sono alcune novità.

Le informazioni sopraggiunte quest'oggi non sono di carattere ufficiale; il prossimo capitolo di Assassin's Creed continua ad essere avvolto dal mistero, a tal punto che in rete si è parlato del possibile titolo ufficiale di Assassin's Creed Codename Red che potrebbe essere Assassin's Creed Edo, anche se non vi è alcun fondamento a partire da eventuali affermazioni dei vertici della software house.

Anche nel caso dei due protagonisti mancano conferme da Ubisoft, ma secondo quanto dichiarato dal noto insider Tom Henderson Assassin's Creed Codename Red avrà un Samurai maschio - il rifugiato africano dei precedenti rumor - e una Shinobi femmina. Ciò che cambia rispetto alle informazioni iniziali dei primi mesi del 2023, dunque, è il genere del Samurai e dello Shinobi. Rimane quindi inalterata la struttura ludica incentrata su due personaggi giocabili dai giocatori, anche se per il momento non è chiaro in che modo avverranno le interazioni con i due. Non ci resta che attendere comunicazioni in via ufficiale dalla stessa Ubisoft per il momento. Quando verrà mostrato in pompa magna l'atteso Codename Red?