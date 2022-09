Assassin's Creed Codename Red avrà un massiccio supporto post lancio

Marc-Alexis Côté, produttore esecutivo della saga di Assassin's Creed, ha rivelato che Assassin's Creed Codename Red verrà supportato a lungo dal team di sviluppo e godrà di un massiccio supporto post lancio.

"Assassin's Creed Codename Red verrà supportato a lungo con espansioni, modalità... e altre che cose che non posso rivelare", queste le parole del produttore esecutivo della serie, un modus operandi che non deve stupire, del resto Codename Red è il prossimo grande " gioco premium" della saga degli Assassini e il supporto post lancio sarà esteso come accaduto nel caso di Assassin's Creed Valhalla, titolo che ancora oggi continua a ricevere update e aggiornamenti (gratis e a pagamento) a due anni dal lancio, avvenuto nel novembre 2020.

Assassin's Creed Codename Red è ambientato in Giappone, dopo anni di richieste la community è stata ascoltata e il prossimo episodio della saga si svolgerà quindi nel Giappone feudale, ambientazione ricca di fascino protagonista di numerosi videogiochi.

Codename Red è ancora privo di una data di uscita ma il gioco non uscirà comunque prima del 2024 considerando che nel 2023 uscirà Assassin's Creed Mirage. Ubisoft ha anche annunciato Codename Jade e Codename Hexe, altri due giochi di Assassin's Creed in arrivo nel prossimo futuro ma attualmente privi di una finestra di lancio.