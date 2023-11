Assassin's Creed Codename Red avrà meccaniche ispirate a Sekiro e Elden Ring, per un rumor

Oltre ad aver parlato delle armi di Naoi e della grandezza della mappa di Assassin's Creed Codename Red, il leaker j0nathan ha svelato altri possibili dettagli sul prossimo grande capitolo della fortunata serie Ubisoft.

L'insider ha specificato che, spinta dalle lodi ricevute da FromSoftware per averci lasciato completamente liberi di esplorare l'Interregno di Elden Ring, Ubisoft ha deciso di apporre meno segnalini e altri indicatori a schermo lungo la mappa di Assassin's Creed Codename Red.

Non si tratterà però dell'unica meccanica mutuata da un gioco FromSoftware, in quanto Codename Red - continua il leaker - andrà a pescare anche da Sekiro Shadows Die Twice. Stando a quanto riportato, i nemici avranno una barra della postura proprio come quella presente nell'action game della casa nipponica, che i giocatori potranno rompere per destabilizzare i nemici. A differenza dei capitoli precedenti della serie, gli avversari di questo nuovo capitolo della serie Ubisoft saranno molto più abili nel difendersi, e questo richiederà maggiore attenzione e coinvolgimento da parte del giocatore. Come vi abbiamo già riportato in precedenza, inoltre, il nostro protagonista sarà equipaggiato anche con un rampino, un altro elemento rimandabile a Sekiro che potremo sfruttare per muoverci più agilmente tra le ambientazioni del Giappone feudale.

Altre voci di corridoio suggeriscono che in Assassin's Creed Codename Red ed Hexe la storia moderna si sposterà nel futuro.