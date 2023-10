Assassin's Creed Codename Red sarà il più grande blockbuster del 2024?

Aggiornando il suo profilo LinkedIn, Arisa Lagunzad ha confermato il lancio di Assassin's Creed Codename Red nel 2024, a meno ovviamente di ritardi sulla tabella di marcia. Il nome Arisa Lagunzad potrebbe non dirvi molto ma si tratta di una figura di spicco del reparto brand management e marketing di Ubisoft.

Parliamo quindi di una persona sicuramente informata sui fatti, tanto è vero che sta collaborando con le aziende partner per il marketing di Assassin's Creed Codename Red, definito da Arisa "il più grande blockbuster del 2024."

Sembra che Ubisoft stia lavorando anche ad una serie manga su Codename Red ma in realtà questo punto non è chiaro, la fonte non ha voluto rivelare ulteriori dettagli e non sappiamo se un manga sia già in produzione o se si tratti solamente di una idea, anche i nomi coinvolti nel progetto sono avvolti nel mistero.

Nelle scorse settimane, anche Tom Henderson ha rivelato che Assassin's Creed Codename Red uscirà nel 2024, il lancio sembra previsto per la seconda parte dell'anno dunque idealmente la campagna promozionale dovrebbe iniziare in primavera con l'apertura dei preordini prevista per l'estate.

Assassin's Creed Red avrà come protagonista un samurai di origini africane, almeno secondo un rumor mai confermato direttamente dal publisher Ubisoft.